AT&T lança HBO Max nos EUA

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Produto criado para rivalizar com Netflix ainda não tem previsão de chegada ao Brasil. Aplicativo surge com 10 mil horas de programação de HBO, Cartoon Network, Warner e TNT, por US$ 15. Venda será direta, através de parceiros digitais e operadoras de TV paga.

A AT&T lançou hoje, 27, nos Estados Unidos, o aplicativo HBO Max. O produto é a principal iniciativa do conglomerado para atacar o segmento de OTTs. A estratégia é reaver mercado perdido para a Netflix, que vem roubando clientes da TV paga e desestabilizando os negócios de programadoras.

Resultado da compra da Time Warner (hoje WarnerMedia), o HBO Max custará US$ 14,99 nos EUA. Nos EUA, os planos da Netflix custa de US$ 8,99 a US$ 15,99, de acordo com a qualidade do vídeo e quantidade de acessos simultâneos. O Disney+, da rival Dinesy, custa US$ 7 por mês.

PUBLICIDADE

O app da WarnerMedia trará conteúdos da empresa de mídia, com catálogo formado por programas da Warner, CNN, TNT, Cartoon Network, TCM, além dos filmes e séries da HBO.

O HBO Max foi construído ao longo do último ano e meio. Segundo o presidente da WarnerMedia, haverá em breve conteúdos exclusivos produzidos para a plataforma. Neste momento, o catálogo tem 10 mil horas de programas.

Lá nos EUA, clientes que já assinam o OTT HBO Now passam a ter acesso liberado ao HBO Max. Quem é assinantes da HBO na TV paga, também. A taxa de US$ 14,99 é apenas para novos clientes que não tenham HBO. É possível assinar o app diretamente, através de lojas de aplicativos como Apple Store e Google Play Store, ou via operadora de TV paga.

A empresa diz que lançou app para smartphones e tablets Android, iOS, para smartvs Sony e Samsung, para aparelhos com Android TV, para Chromecast e para os videogames Playstation 4 e Xbox One.

Brasil

O brasileiro que tentar acessar a página do serviço vai se deparar com uma mensagem informando que o HBO Max não está disponível em nosso território. Por enquanto, não há previsão de lançamento local.

Ao longo de 2019, a companhia dizia não haver perspectiva de chegada do app ao Brasil em função da legislação local. Aqui, a Lei do SeAC impede operadoras de terem programadoras. Ainda assim, neste ano, a Anatel autorizou a compra da Timer Warner pela AT&T (controladora da Sky), sob a expectativa de que o Congresso aprove em breve uma alteração à Lei da TV paga.

No entanto, neste mês, ao anunciar a compra de todas as ações da empresa responsável pela distribuição dos canais HBO no Brasil, a AT&T avisou que pretende lançar em breve o HBO Max no país. Não precisou, no entanto, quando, nem preços.