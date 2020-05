Ataque de negação de serviço cresce 40% na pandemia, diz Nokia

Click to print (Opens in new window)

A fabricante apurou também que o tráfego do WhatsApp aumentou 609% e do Netflix 58% na Europa

A Nokia, ao realizar hoje, 12, uma Live sobre os efeitos da pandemia de Covid-19 nas redes de telecomunicações da Europa, alertou para o grande aumento de ataques de negação de serviço DDoS (Distributed Denial of Service) durante a pandemia. “Observamos um aumento constante no volume geral do tráfego de DDoS, com valores excedendo os níveis pré-pandêmicos em 40%”, afirma Craig Labovitz, CTO da Nokia Deepfield. De acordo com Labovitz, esse aumento pode estar relacionado aos jogos online, que tiveram também sensível incremento.

Segundo Guiu Fabregas, business consulting da Nokia Deepfield, houve um crescimento de 350% do uso de ferramentas de videoconferência no mundo, após a primeira semana de quarentena. O uso do WhatsApp aumentou 609% e do Netflix 58%, nas redes europeias.

O tráfego da internet foi 45% maior no decorrer da semana posterior à adoção do isolamento social em toda a Europa e até 20% maior no fim de semana, confirmou a fabricante confirmando a mudança de hábito de consumo já verificada em diferentes países.

Flávia Gonçalves é estagiária de jornalismo do Tele.Síntese.