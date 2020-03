Asiet prega o uso responsável das redes de telecomunicações

Click to print (Opens in new window)

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 18, a Associação Interamericana de Empresas de Telecomunicações (Asiet) recomenda priorizar, durante o horário comercial, o uso da rede para trabalhar ou estudar remotamente enquanto durar a pandemia do coronavírus. A entidade concorda com a necessidade de priorizar chamadas telefônicas por meio da rede fixa como uma alternativa ao uso de dados e chamadas de redes móveis, conforme recomendado pelas operadoras nos países mais afetados.

Nesse período, defende a entidade, as autoridades relacionadas ao comércio exterior são instadas a priorizar a manutenção da cadeia de suprimentos de equipamentos, cartões e, em geral, os suprimentos necessários para dar suporte total às redes de telecomunicações, como elementos essenciais para mitigar os efeitos econômicos e sociais dessa situação.

No comunicado, a Asiet ressalta que as telecomunicações são hoje essenciais para garantir o acesso a ferramentas, serviços e plataformas para estudo e trabalho remotos, além de manter as pessoas informadas. Portanto, antecipando o aumento no uso da Internet que poderia ocorrer na região como resultado das medidas adotadas para interromper a expansão do COVID-19, a entidade recomenda fazer um uso responsável da largura de banda disponível.

A Asiet faz também um apelo respeitoso às autoridades reguladoras para que elas proativamente, coordenem e diligentemente façam uma revisão abrangente dos regulamentos emitidos para que, temporariamente, os indicadores de conformidade obrigatórios sejam ajustados, especialmente aqueles relacionados a cuidados presenciais, horários atendimento telefônico, entrega física de informações, entre outras, dadas as restrições essenciais impostas pelos responsáveis ​​pelo atendimento à emergência de saúde.

Além disso, sugere que sejam providenciadas as instalações necessárias para trabalhos de manutenção e reparo que possam ser necessários para a operação As redes de telecomunicações ideais podem ser realizadas sem contratempos ou obstruções, nos casos em que a circulação de pessoas ou atividades em áreas públicas tenha sido restrita.(Com assessoria de imprensa)