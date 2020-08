Ascenty se conecta a todas landing stations no Brasil

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A dona de data centers Ascenty completa até o final de 2020 a conexão com todos os Cable Landing Stations, ou ponto de conexão dos cabos submarinos internacionais. A rede de fibra óptica da empresa estará conectada aos cabos que chegam a Praia Grande (SP), Praia do Futuro (CE) e Rio de Janeiro (RJ).

A rede Ascenty também já está preparada para os dois novos cabeamentos que serão finalizados até o final do ano: Cabo Malbec, que ligará Brasil e Argentina, e EllaLink, que ligará Brasil e Europa. Ambos estão previstos para funcionamento a partir de dezembro.

A Ascenty tem 22 data centers próprios no Brasil, Chile e México. Desses, 15 estão em operação e sete em construção. Todos estão conectados também ainda ao novo Network Access Point (NAP) Brasil – ou Ponto de Acesso à Rede.

O principal objetivo em ter conexão entre o Data Center e a Cable Landing Station é reduzir a latência das conexões e oferecer interconexões com alcance global, diz a empresa, que tem entre clientes operadoras e ISPs. A rede óptica que interconecta as unidades locais da Ascentey tem 4,5 mil km de extensão. (Com assessoria de imprensa)