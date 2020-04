Apple libera dados do aplicativo de localização para uso no combate à Covid-19

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Uso do Maps por pedestres caiu 75% no Brasil desde meados de março, quando o Ministério da Saúde passou a recomendar o isolamento social.

A Apple liberou hoje, 14, os dados consolidados de uso do aplicativo Maps, responsável por identificar a localização e deslocamentos de usuários de iPhones. Os dados são anonimizados, agregados por país, 63 grandes cidades, e estão acessíveis em um site criado pela fabricante. A fabricante diz que com as informações os governos podem inferir taxas de isolamento social alcançadas no combate à pandemia de Covid-19.

Ali, é possível conferir, por exemplo, que desde o início das recomendações do Ministério da Saúde para que haja isolamento, o uso do aplicativo Maps para obtenção de rotas para carros caiu 64%, para quem anda, 75%, e para quem busca informações de trânsito, 84%. O site Mobility Trends está em inglês e exibe gráficos do país ou cidade desejado. Os números indicam que em São Paulo, o uso por pedestres caiu 84%, enquanto no Rio, 82%.

Os dados podem ser baixados e retrabalhados por qualquer pessoa. A Apple garante que são totalmente anonimizados e não podem levar à identificação de nenhum de seus usuários.

Parceria com o Google

Ontem, 13, a Apple anunciou parceria com o Google para criar uma ferramenta capaz de descobrir se um usuário de smartphone esteve com outro que tinha o novo coronavírus. Hoje, as empresas deram mais detalhes sobre o sistema, que se baseia na tecnologia Bluetooth.

Ainda em maio as empresas vão lançar APIs que permitam a interoperabilidade entre smartphones com iOS (Apple) e Android (Google) que tenham instalados aplicativos oficiais dos sistemas de saúdes do país do cidadão.

O segundo passo, que ainda levará “alguns meses”, será elaborar a plataforma que usa o Bluetooth para descobrir se alguém entrou em contato com uma pessoa contaminada. Para isso, os usuários deverão fazer o opt-in no serviço de rastreamento de contatos (“contact tracing”). Sem isso, nenhum dado será coletado e analisado.