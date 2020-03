Apple foi a empresa que mais cresceu na venda de smarpthones em 2019

Click to print (Opens in new window)

Samsung também cresceu. Demanda mundial por celulares inteligentes, no entanto, encolheu no ano passado, aponta a consultoria Gartner.

A consultoria Gartner divulgou hoje, 9, relatório no qual estimas vendas de smartphones para consumidores finais em todo o mundo no ano de 2019. Os dados indicam que a Apple foi a empresa que mais avançou, com um crescimento de 18,5% sobre 2018. A companhia da maçã vendeu 240,6 milhões de iPhones, quase 38 milhões de unidades a mais que no ano anterior. Feito que nenhum outro produtor reproduziu.

Ainda assim, a Apple permaneceu no segundo lugar do ranking das principais vendedoras, com 15,6% de market share global. A primeira posição seguiu nas mãos da Samsung, que terminou 2019 com participação de mercado de 19,2%, após ampliar as vendas em 0,4%, para 296,2 milhões de unidades.

A Huawei, terceira colocada em vendas para o consumidor final, comercializou 193,47 milhões de smartphones, o que representou uma queda de 7,44% em relação aos números de 2019. Com isso, terminou o ano com share de 12,6%, menor que a fatia de 13,4% detida em 2018.

Em seu conjunto, o mercado mundial de smartphones encolheu em 2019, para 1,54 bilhão de peças. Retração de 0,96% frente 2018.

Os dados apresentados pelo Gartner são diferentes daqueles de outras consultorias, que destacaram aumento na produção da Huawei em 2019. Enquanto o Gartner calcula as vendas realizadas para o consumidor, as outras estimam a quantidade de aparelhos saídos da linha de produção. Parte do que sai da fábrica, no entanto, pode ficar retida em estoques de atacadistas e varejistas, por exemplo.

As vendas de iPhones foram particularmente fortes na China, onde cresceram 39% no quarto trimestre. A Apple também teve um desempenho forte em alguns mercados maduros e em desenvolvimento, como Reino Unido, França, Alemanha, Brasil e Índia.

Os analistas do Gartner esperam que a Apple lance seu primeiro smartphone 5G no terceiro trimestre de 2020. Isso incentivará os usuários a atualizar seus aparelhos, em países onde os serviços de rede 5G já estão disponíveis.

Vendas globais de smartphones para clientes finais, por fabricante, em 2019 (em milhões de unidades)

Fabricante Unidades em 2019 Market Share em 2019 (%) Unidades em 2018 Market Share em 2018 (%) Samsung 296,194 19,2 295,043 19,0 Apple 240,615 15,6 202,901 13.0 Huawei 193,475 12,6 209,048 13,4 Xiaomi 126,049 8,2 122,387 7,9 OPPO 118,693 7,7 118,787 7,6 Outros 565,630 36,7 607,445 39 Total 1.540,657 100 1.555,613 100

Fonte: Gartner (Março de 2019)