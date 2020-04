Após pressão de investidor, AT&T troca o CEO

Click to print (Opens in new window)

Apenas sete meses depois de ser criticado pelo fundo abutre Elliott, Randall Stephenson marca data de saída do posto. Atual presidente e COO, John Stankey, assumirá. Também haverá alteração no conselho de administração do conglomerado norte-americano em janeiro.

A AT&T avisou hoje, 24, que o atual presidente do conselho e CEO do grupo, Randall Stephenson, vai se aposentar. Ele deixa o cargo de CEO em junho e sai da presidência do conselho em janeiro. A partir de 1º de julho, o novo CEO passa a ser John Stankey, que é hoje o COO (chief operating officer) e presidente da AT&T. Satnkey também será alçado a integrante do conselho já a partir de junho. A AT&T é dona da Sky no Brasil. Também tem programadoras de TV paga, como HBO e Turner.

A saída de Stephenson acontece sete meses após investidores ativistas criticarem sua gestão, sua estratégia de aquisições e sua perspectiva de geração de valor aos acionistas.

Segundo a AT&T, o motivo da saída não foi a pressão do fundo Elliott, no entanto. A sucessão já estaria planejada desde 2017, e teria incluído uma extensa avaliação de candidatos da casa. Diz, no entanto, que nos últimos cinco meses o diretor de recursos humanos aprofundou a busca de um CEO que tivesse a “visão, a experiência, o talento e a liderança” necessários para entregar os planos estratégicos do grupo.

Stephenson se aposenta com 60 anos. Satnkey, que assume em seu lugar, tem 57 anos e trabalha desde 1985 na AT&T. Antes de ser o COO, Stankey foi CEO da WarnerMedia, do AT&T Enterteinment Group, CSO, CTO, entre outros cargos de liderança.

Os dois executivos vão trabalhar em conjunto pelos próximos meses a fim de que haja uma “transição suave” de comando. Ainda este ano o conselho da AT&T vai escolher também um novo integrante independente, para substituir Stephenson quando ele deixar o assento em janeiro de 2021.