Após aquisição, Vero amplia base de clientes em 25%

A Vero Internet, empresa de telecomunicações com maior parte da cobertura de banda larga localizada no interior de Minas Gerais, anuncia a ampliação de sua presença no mercado nacional com a aquisição de 100% do capital da MKA Telecom, operadora da região Sul do país.

O contrato de aquisição foi assinado neste mês e como a operação não precisou ser submetida à aprovação prévia de órgãos reguladores, estima-se que a conclusão ocorra até o final de julho, seguido de um processo de integração da MKA Telecom à Vero, que deverá acontecer até outubro de 2020.

“Com esta aquisição, teremos um aumento de 25% na base de clientes, chegando a 229 mil assinantes em junho. Iremos integrar todos os colaboradores da empresa, para continuar com o atendimento próprio, próximo e local, sem perder a cultura regional, que sempre priorizamos em nossas operações”, destaca Fabiano Ferreira, diretor-presidente da Vero Internet. Ele havia antecipado o movimento ao Tele.Síntese, durante live realizada nesta semana.

“É um grande passo que damos neste momento e mostra a robustez de nossas operações. Deixamos de ser um player regional para iniciar o nosso plano de atuação no mercado nacional de banda larga”, acrescenta.

Criada há pouco mais de um ano pela fusão – liderada pela Vinci Partners – de oito pequenos provedores de internet do interior de Minas Gerais, a Vero Internet hoje está presente em 49 municípios mineiros e atende aproximadamente 184 mil clientes.

A partir da compra da MKA Telecom, já entra no mercado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná com 45 mil assinantes em 23 municípios. Para efetivar a transação, foram considerados dados macroeconômicos, como PIB per capita da região, além da qualidade do negócio e potencial de crescimento.

De acordo com Fabiano, apesar da crise atual, os planos de expansão da Vero Internet estão mantidos e a meta é quadruplicar a operação até 2023, quando a empresa deverá estar presente em mais de 200 municípios brasileiros. Para isso, a empresa acelerou os investimentos para os primeiros 18 meses e avalia aumentar o volume total de desembolsos previstos até 2023, inicialmente projetados em R$ 750 milhões.

Empresa dobra investimento em 2020

Este ano, mesmo em meio ao cenário de Covid-19, a Vero irá no mínimo dobrar o investimento em relação a 2019, em função da aquisição de novas empresas, desenvolvimento do seu próprio backbone, introdução de novos equipamentos para clientes e projetos em sistemas para acelerar sua transformação digital.

Segundo Ferreira, o plano estratégico da companhia foca cidades do interior do Brasil, onde uma série de serviços demora a chegar e quando chega, diz, não tem a mesma qualidade dos grandes centros urbanos. (Com assessoria de imprensa)