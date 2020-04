App permite receber entrega por comando de voz 

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Nova tecnologia, da Diálogo Logística, evita o contato direto do consumidor com o celular do prestador de serviços para validar a entrega, reduzindo os riscos de contágio.

A empresa Diálogo Logística desenvolveu um aplicativo que vai permitir aos clientes a assinatura do recebimento de produtos por comando de voz. É uma alternativa de segurança para evitar o contato direto do destinatário com o celular do entregador na hora de validar a operação, reduzindo possíveis riscos de contágio durante a prestação do serviço. A firma trabalha com rede inteligente de logística para entregas de pequenas encomendas.

De acordo com Ricardo Hoerde, CEO da Diálogo Logística, a nova funcionalidade é prática e mais ágil do que a assinatura de recebimento física, uma vez que o sistema de gravação é acionado pelo entregador a uma distância segura do receptor da mercadoria, que, por sua vez informa seus dados e confirma a entrega por voz. Automaticamente a informação é lançada online e o comprovante é encaminhado por correio eletrônico para o cliente embarcador.

A plataforma está disponível nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo.

Orientações

Além dessa inovação, as medidas preventivas adotadas pela Diálogo, desde o início da pandemia, também englobam o disparo de “pop-ups” com orientações de higiene e procedimentos de segurança por meio da plataforma para todos os usuários do APP.