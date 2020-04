Anvisa bloqueia o Zoom, por falhas na segurança da videoconferência

Click to print (Opens in new window)

A Anvisa – agência que regula os medicamentos e alimentos no país – informou que bloqueou o aplicativo de videoconferência Zoom de seus computadores. Conforme a agência a ferramenta foi bloqueada porque foram identificadas possíveis falhas de segurança graves na ferramenta e também porque já existe na agência uma outra plataforma corporativa para videoconferência.

Segundo a Anvisa, sites especializados em segurança, com especialistas de todo o mundo apontaram vulnerabilidades do Zoom Meeting que, quando exploradas por hackers, permitem o acesso não autorizado à câmera e ao microfone, viabilizando o roubo das credenciais dos usuários e de informações trocadas nas reuniões. O próprio CEO da Zoom reconheceu o problema ao admitir que estão sendo aplicadas correções de segurança no software, conforme nota enviada pela empresa para a Gerência Geral de Tecnologia da Informação (GGTIN) da Anvisa. Dessa forma, a agência aguarda as correções do software para poder reavaliar o seu posicionamento.

A agência assinalou ainda que, com o aumento de servidores em trabalho remoto, o nível de segurança da Anvisa teve de ser elevado ao nível máximo e a área de TI está monitorando os acessos remotos e aprimorando as ações de segurança, já que a Agência possui muitos dados restritos que são acessados por seus servidores.

Além disso, a Anvisa já possui há mais de um ano, antes mesmo da crise relacionada à Covid-19, uma plataforma corporativa em uso, que permite a realização de videoconferências. O fato é que com a pandemia o seu uso foi massificado na Agência, demonstrando ser uma ferramenta estável e com alto grau de disponibilidade e segurança.