Anuário Tele.Síntese Inovação prorroga inscrições

As inscrições do Anuário Tele.Síntese de Inovação em Comunicações foram prorrogadas até o dia 31 de julho. Sua empresa ainda tem chance de participar, inscrevendo projetos em uma das seis categorias:

Desenvolvedores de Aplicações Financeiras e Fintechs

Operadoras de Serviços de Comunicações

Operadoras Regionais

Fornecedores de Produtos

Fornecedores de Software e Serviços

Fornecedores de Soluções de IoT

A edição deste ano realizará também uma homenagem ao setor de Tecnologia da Informação e Comunicações, pela significativa contribuição no enfrentamento da pandemia do Covid-19. Ao preencher o questionário, sua empresa terá oportunidade de contar como os serviços que oferece ajudaram a amenizar as dificuldades enfrentadas por todos na pandemia.

Caso ainda não tenha realizado a inscrição dos projetos de sua empresa, ou queira revisar o material, não deixe para a última hora. Acesse nossa base de dados com o login e senha que recebeu. Caso precise de alguma ajuda, ou tenha dúvidas, envie e-mail para adriana@momentoeditorial.com.br ou ligue para (11) 3124-7444.