Ancine anuncia medidas para mitigar efeitos do COVID-19

Providências, entretanto, estão aquém do que reivindica o setor, que vê crise profunda já instalada na economia do audiovisual

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) adotou uma série de medidas administrativas visando reduzir o impacto do COVID-19 no setor audiovisual, mas não chegou nem perto das reivindicações do que foi pedido em ofício por representantes do setor. Frente à crise que já recai sobre o setor, os empresários e trabalhadores pedem a liberação imediata do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e até apoio direto aos pequenos produtores e artistas.

Na portaria publicada nessa sexta-feira, 20, a Ancine autorizou a Secretaria Executiva a fazer articulação e interlocução técnica com o Ministério da Economia, no sentido da realização de análises e estimativas de impacto do COVID-19 nas atividades audiovisuais, para efeito do planejamento e da propositura de medidas adequadas à mitigação dos impactos da pandemia. Além disso, determinou à Secretaria de Políticas de Financiamento, que apresente manifestação técnica ao BNDES, no sentido da priorização do lançamento de novas linhas de crédito para o desenvolvimento da atividade audiovisual.

Com relação ao FSA, avisa que apresentará manifestação técnica aos agentes financeiros no sentido da suspensão dos prazos para o lançamento comercial de obras audiovisuais produzidas com recursos do fundo, considerando a alteração do regime de funcionamento e o fechamento temporário de salas e complexos de exibição cinematográfica. Mas não há previsão de novas contratações.

A Ancine também vai flexibilizar a fiscalização e as exigências regulatórias com relação a pedido de dispensa do cumprimento total ou parcial de obrigação regulatória e pedido de suspensão dos prazos em curso para conclusão do objeto e do projeto audiovisual. Assim como a pedido de prorrogação de prazos em curso para a captação de recursos públicos incentivados.

Para representantes do setor, essas providências são insuficientes para mitigar a crise que se abate sobre o audiovisual. No ofício enviado à Ancine, Congresso Nacional e autoridades, os representantes do setor pedem: