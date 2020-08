Anatel vai contratar consultoria internacional para rever plano estratégico

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai recorrer a uma consultoria especializada para ajudar na revisão de seu plano estratégico. O regulador vai escolher a empresa através de licitação internacional, organizada por meio da União Internacional de Telecomunicações (UIT).

O aviso de contratação foi publicado ontem, 3, no Diário Oficial da União. O Plano Estratégico abrange um período de 10 anos, com revisões anuais. O último foi criado em 2015, e passou por revisão recentemente, com publicação em maio deste ano, com objetivos até 2024. O documento traz ainda outros planos, como o de gestão, atualizado na última semana, e o operacional.

As consultorias interessadas precisam apresentar propostas diretamente à UIT até 2 de setembro, através de página criada exclusivamente para a contratação (aqui).

O modelo de contratação por intermédio do braço da ONU para o setor é semelhante ao que está ocorrendo na busca por empresa que vai calcular o valor dos bens reversíveis. Estes devem ser novamente precificados para permitir à agência estabelecer um preço a ser cobrado das concessionárias de telefonia que desejarem migrar para o regime privado de prestação de serviço – e está atrasado em função da pandemia de Covid-19.