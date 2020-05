Anatel vai averiguar se RAN Sharing entre Claro e Nextel prejudica contratos existentes com a Vivo

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

O Conselho Diretor da Anatel indeferiu o pedido de reconsideração apresentado pela Telefônica/Vivo, que pedia a suspensão da aprovação da anuência prévia para o contrato de compartilhamento de redes móveis e radiofrequências entre Claro e Nextel. A operadora argumentou, no pedido, a possibilidade de prejuízos para seus usuários, uma vez que também mantém contrato de RAN Sharing com a Nextel, com cláusula de exclusividade.

Para a Telefônica, em razão do arranjo técnico de equipamentos e frequências nas localidades objeto dos contratos, com a aprovação e vigência do Contrato RAN Sharing firmado entre Nextel e Claro, ela poderia sofrer com interferências prejudiciais e confusões nas seleções e parametrizações de frequências, o que poderia impactar os serviços oferecidos por ela aos seus próprios clientes em milhares de localidades.

A operadora apresentou dados sobre a redução de 62% no tráfego de dados no âmbito do contrato com a Nextel, afirmando que se trata de um forte indício de que a rede de outra operadora, que não a sua, Telefônica, está sendo utilizada para encaminhamento de tráfego antes mesmo da aprovação do RAN Sharing entre Claro e Nextel.

PUBLICIDADE

Na avaliação da área técnica da Anatel, há sobreposição geográfica e de frequências/bandas envolvidas, já que ambos os acordos incluem a adoção de uma solução de RAN Sharing nos blocos de frequências detidos pela Nextel. Contudo, entende que essa possibilidade não é suficiente para obstar o estabelecimento do contrato, tendo em vista que essa sobreposição somente ensejaria descumprimento dos instrumentos dependendo da conduta técnica-operacional adotada. Assim, a área técnica entende que tais instrumentos podem coexistir em regime de plena conformidade contratual.

Segundo o relator, conselheiro Vicente Aquino, a eventual violação de cláusulas de exclusividade de contratos com a Telefônica concerne apenas a seus signatários. Já as questões relativas à anuência prévia da agência e ao atendimento de compromissos de abrangência requerem a devida investigação por parte da Superintendência de Controle de Obrigações (SCO). Por isso, determinou que a Superintendência de Controle de Obrigações (SCO) tome as providencias cabíveis caso a Nextel tenha praticado alguma das irregularidades apontadas pela Telefônica.