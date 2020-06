Anatel registra aumento de 35% na reclamação da banda larga fixa

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Anatel registrou aumento de 35% nas reclamações dos serviços de banda larga fixa, desde o início do isolamento social, gerado pela pandemia do Covid-19, disse hoje Elisa Leonel, superintendente de Relações com os Consumidores da agência, em live realizada pelo Idec.

De acordo com a superintendente, a agência vem acompanhando o combate aos problemas relacionados às redes de telecomunicações no contexto da pandemia antes mesmo da crise chegar ao Brasil. E, a grande preocupação desde o início, foi com o funcionamento das redes e a estabilidade do serviço.

PUBLICIDADE

“Na perspectiva do comportamento do consumidor, o que mais chamou a atenção da Anatel foi o aumento de reclamações sobre o desempenho da banda larga fixa”, relata Elisa. “Nas primeiras semanas de isolamento houve o aumento de uso da rede, o pico bateu 50% e 70% nessas semanas”.

Elisa afirmou que foi registrado um aumento de 35% de reclamações relacionadas à banda larga fixa e que esse volume de reclamações ainda não se alterou. Outra preocupação da autarquia esteve direcionada para o pagamento de faturas pelos usuários, além da alimentação de créditos pré-pagos adicionais.

Diálogo

A Anatel optou pelo diálogo com as prestadoras para que fossem aceleradas as medidas de preservação das redes, e de busca de soluções para os problemas da inadimplência e aumento do consumo. “Já são mais de 100 iniciativas das empresas nesse âmbito. Uma delas foi a de mexer nos prazos de cobrança. Cada uma adotou uma solução específica conforme, sua operação permitia”, exemplificou.

Sobre a discussão da adoção de franquia de dados na banda larga fixa, Elisa descarta a possibilidade. Segundo ela, isso não é um debate no momento e as grandes operadoras continuam impedidas de praticar esse modelo.

*Flávia Gonçalves é estagiária de jornalismo do Portal Tele.Síntese