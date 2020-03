Anatel libera tarifas nas chamadas nacionais, mas não aceitará “aumento arbitrário”

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou por unanimidade, ontem, 26, a liberdade tarifária para chamadas interurbanas de Longa Distância Nacional. Ficou estabelecido também que a própria Anatel poderá suspender a modalidade de preços, por cautelar, antes da defesa da concessionária, se identificar “a ocorrência da prática anticompetitiva ou aumento arbitrário de lucros”.

Com a decisão, as concessionárias de telefonia fixa – Claro, Algar, Oi, Vivo e Sercomtel – vão determinar os valores das tarifas aplicadas aos usuários dos planos básicos de serviço nessas ligações sem necessidade de aprovação prévia da agência reguladora. Passaram a seguir a mesma modalidade já adotada desde 2014 para as chamadas internacionais. Apenas as chamadas locais continuam a ter suas tarifas submetidas à agência reguladora.

Ainda assim, os preços praticados serão sujeitos à fiscalização da agência mediante a instauração de processo administrativo. E poderá haver decisão por cautelar para a suspensão da liberdade tarifária, antes da defesa da operadora, com base no artigo da Lei Geral de Telecomunicações (LGT), nos casos em que a medida deva ser tomada com urgência, conforme a recomendação no voto do relator da matéria, conselheiro Emmanoel Campelo.

“De todo modo, a Anatel deverá apurar a ocorrência da prática anticompetitiva ou aumento arbitrário de lucros por meio de processo administrativo, observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, e, caso reste comprovada a prática, implicará na extinção do regime de liberdade tarifária pelo Conselho Diretor da Anatel”, recomendou o conselheiro no voto aprovado.