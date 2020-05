Anatel lança página com ranking de operadoras por assinantes

Click to print (Opens in new window)

A Anatel passa a publicar o ranking das operadoras com mais acessos dos diferentes serviços de telecomunicações. Além da colocação geral das empresas, é possível verificar por município e estados as mais bem posicionadas em relação a usuários tanto da banda larga fixa, telefonia móvel e fixa e TV por assinatura.

Na banda larga fixa, a Claro lidera com 29,3% da market share, seguida pela Vivo com 20,8% e da Oi, com participação de 15,3%. Na telefonia móvel, a Vivo está na frente com 33% dos acessos, tendo a Claro como maior concorrente, com 24,4% do mercado. A TIM, na terceira posição, tem 23,3% de market share.

Na telefonia fixa, a Vivo lidera com 31,3% do mercado, mas é seguida de perto pela Oi, que responde por 30,3% dos assinantes desse serviço. A Claro aparece na terceira posição, com 29,5% dos acessos.

A Claro lidera também no mercado de TV por assinatura, com 49,2% dos clientes do serviço. A Sky vem em segundo lugar, com 29,6% do mercado. A Oi, vem bem atrás com 9,9% do mercado.