Anatel ganha recurso no TRF-3 e autoriza corte de serviço

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

O presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), desembargador Mairan Gonçalves Maia Júnior, deferiu ontem, 15, recurso da Anatel para suspender decisões da juíza federal Natália Luchini, da 12ª Vara Cível de São Paulo sobre a manutenção dos serviços de telefonia fixa e móvel de clientes inadimplentes por causa da pandemia do novo coronavírus.

Com base na decisão do magistrado, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou hoje, 16, às prestadoras de que está sem efeito a comunicação anterior para evitar suspender ou interromper serviços durante a pandemia, bem como restabelecer em 24 horas para os consumidores que tivessem sofrido corte por inadimplência. Assim, as empresas ficam autorizar a proceder corte de inadimplentes.

A decisão a favor da agência reguladora ocorreu um dia depois de o desembargador haver atendido recursos semelhantes apresentados pelas operadoras Algar Telecom, Claro, Telefônica e Oi Móvel/Oi S.A./Telemar. “Com efeito, a pandemia não pode ser utilizada como justificativa genérica para o inadimplemento de obrigações jurídicas em larga escala, sob pena de gerar descontrole das atividades econômicas em geral”, justificou o presidente do TRF-3.

O desembargou suspendeu os efeitos das decisões judiciais proferidas contra a Anatel pela juíza, nos dias 2 e 7 de abril, nos autos da Ação Civil Pública nº 5004662-32.2020.4.03.6100, movida pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Idecon) contra a suspensão de serviços essenciais durante o estado de emergência decretado por conta da pandemia.

Essas decisões referem-se apenas ao setor de telecomunicações. Além da Anatel, a suspensão do corte dos serviços essenciais foi apresentado pelo Idecon contra as agências Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível (ANP), Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp).



Sustentabilidade e demanda

O recurso apresentado pela Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel foi um pedido de Suspensão de Execução de Liminar/Tutela Antecipada, com o argumento de “necessidade imperiosa de garantia da ordem e economia públicas, especialmente a manutenção da sustentabilidade da própria prestação dos serviços de telecomunicações à população, sobretudo nesse momento em que sua importância se revela de forma ainda mais evidente”.

Em um trecho da decisão, o presidente do TRF-3 apontou que as operadoras vão precisar também gastar mais para ampliar a oferta dos serviços. “Não bastasse a queda na arrecadação, deve ser levada em conta a crescente demanda por serviços de telecomunicação intimamente relacionados às medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia do COVID-19 (home office, ensino à distância, dentre outros), fato que demandará maiores investimentos para manutenção e expansão da infraestrutura”, afirmou.