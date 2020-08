Anatel define encarregado de tratamento de dados

Foi criada também unidade responsável por estabelecer a conformidade da agência com as regras existentes na LGPD.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) definiu que a chefe da assessoria de relações com os usuários (ARU), Andrea Camargos de Oliveira, será a encarregada pelo tratamento de dados pessoais no âmbito da agência. A decisão da presidência foi publicada ontem, 26, no Boletim de Serviços Eletrônico da autarquia.

Graduada em Administração e em Secretariado Executivo Bilíngue, Oliveira é pós-graduada em Gestão da Administração Pública. Foi assessora do ministro no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. No governo federal, também exerceu a função de assessora do presidente do Banco Central do Brasil.

Caberá a ela:

aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências;

receber comunicações da Autoridade Nacional e adotar providências;

orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais;

Oliveira poderá ter mais funções, a depender de novas decisões e normas da Anatel.

Além da nomeação da DPO, a agência também criou o Escritório de Apoio à Proteção de Dados (EAPD). Esta unidade dará “o suporte à realização das atividades do Encarregado decorrentes de sua atuação como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)”.

O escritório será formado por indicações da Superintendência de Relações com Consumidores e da Superintendência de Gestão Interna da Informação, que responderão a Oliveira. O EAPD terá inúmeras atribuições, entre as quais, garantir a conformidade da agência em relação à segurança da informação e elaborar informes sobre a proteção e tratamento de dados na Anatel.