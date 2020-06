Anatel confere direitos de exploração de mais satélites estrangeiros

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Novos satélites estrangeiros foram autorizados a operar pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) em decisão tomada em reunião ordinária realizada ontem,18, por videoconferência. Os relatores dos processos, conselheiros Emannoel Campelo e Moisés Moreira, tiveram votos favoráveis acompanhado pelos três outros conselheiros.

Um dos satélites estrangeiros que receberam o direito de exploração no Brasil é o Júpiter, da empresa Hughes Network Systems LLC, do Estado de Delaware, por meio do seu representante legal, HNS Américas Comunicações, ocupando a posição orbital 95,2°O, pelo prazo de 15 anos.

PUBLICIDADE

Outra autorização foi concedida, para exploração do satélite estrangeiro Galaxy 28, à Intelsat License LLC, por meio do seu representante legal, a Intelsat Brasil Ltda. ocupando a posição orbital 89° O, com vigência a partir de 09 de agosto de 2020 e prazo até 29 de julho de 2025.

Foi conferido ainda direito de exploração do satélite Anik G1 à Telesat Canadá, por meio do seu representante legal, a Telesat Brasil Capacidade de Satélites Ltda., ocupando a posição orbital 107,3° O, com vigência a partir de 05 de julho de 2020 e prazo até 31 de março de 2032.

E foi também autorizada a operação do sistema estrangeiro de satélites não-geoestacionários HiberBand, utilizando subfaixas de radiofrequências da denominada banda UHF. O direito de exploração foi conferido ao representante legal da empresa no Brasil, a Hiber B.V. pelo prazo de 15 anos.