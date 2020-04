Anatel cobra respostas das operadoras para inadimplência nas classes D e E

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) cobrou ontem, 2, das operadoras e entidades representativas, as informações disponíveis sobre medidas adotadas sobre a inadimplência, principalmente entre os usuários das classes D e E. Fixou também que as respostas sejam enviadas até a próxima segunda-feira, 6.

O pedido de explicações da Anatel foi feito para instruir petição apresentada pela entidade Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social – em que propõe o adiamento da cobrança dos inadimplentes, para evitar o corte no fornecimento dos serviços, em razão da propagação da pandemia do novo coronavírus.

Segundo o documento da Anatel, a entidade solicitou ao Conselho Diretor da Anatel “a expedição de medida cautelar proibindo, por 90 dias, a prática de suspensão ou de cobrança excedente, caso sejam ultrapassados os limites de franquia do serviço de conexão à internet no Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço de Conexão Multimídia (SCM)”. Antes de manifestação a respeito, a agência reguladora considera “importante” conhecer o que vem sendo feito pelo setor de telecomunicações.

A Anatel registra que as empresas e associações assinaram o compromisso público chamado de Brasil Conectado, no dia 23 de março deste ano, em que se comprometem a manter a continuidade dos serviços de telecomunicações. E solicita que informem quais “medidas estão sendo adotadas ou desenvolvidas que enderecem a preocupação constante da carta do Intervozes, em especial para aqueles das classes D e E do nosso país”.

Segundo o documento, não é de surpreender que a sociedade se volte para o setor, sugira e espere medidas a serem tomadas pela Anatel, pois os serviços de telecomunicações são bastante utilizados como alternativa a atividades presenciais para conter a disseminação da Covid-19.

O documento é assinado eletronicamente pelos superintendentes de Relações com Consumidores, Elisa Vieira Leonel; de Planejamento e Regulamentação, Nilo Pasquali; e de Competição, Abraão Balbino e Siva.

Distanciamento físico

Na petição, o Intervozes cita que, no Ofício nº 80/2020/GPR-ANATEL a agência reguladora das telecomunicações reconhece que “a evolução no número de casos confirmados e suspeitos nos últimos dias impõe, contudo, que novos avanços sejam feitos”. Isso porque, como passou a ser exigido o distanciamento físico entre as pessoas, requisições de quarentena e de trabalho remoto, as conexões de acesso às redes se tornarão ainda mais essenciais, o que levou a agência a recomendar a flexibilização nos prazos de tratamento de casos de inadimplência por parte dos consumidores em áreas sob restrições de deslocamento. “A preservação de fluxos de trabalho, de ensino, de acesso a informações sobre saúde e também de lazer, dependerá em grande medida dos serviços de telecomunicações”, aponta a entidade, reproduzindo trecho do ofício.