Anatel aprova extinção de TV paga da Band em Petrópolis (RJ)

O Conselho Diretor da Anatel aprovou a proposta de declaração de extinção da licença de TV a cabo Tech Cable, ligada ao Grupo Bandeirantes de Comunicações, em Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro. Segundo a agência reguladora, a prestadora não comprovou os requisitos necessários para a adaptação da outorga para o regime de Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), a Lei da TV paga.

A outorga para explorar o Serviço de TV a Cabo é detida por Tech Cable do Brasil Sistemas de Telecomunicações Ltda, uma das integrantes do Grupo Bandeirantes. Na reunião do Conselho, promovida nessa quinta-feira, 6, foi aprovada a proposta de extinção, com efeito a partir de 6 meses contados do término, em dezembro deste ano, do estado de calamidade pública da pandemia do novo coronavírus definida pelo Decreto Legislativo 06/2020.

“Não havendo a adaptação da outorga ao regime regulatório do SeAC , deve-se extingui-la, por decurso de prazo”, defendeu o relator da matéria, conselheiro Vicente de Aquino.

Colaboradores e usuários

Conforme a proposta aprovada, esse prazo até junho de 2021 visa evitar que os mais de 500 colaboradores diretos e indiretos sejam demitidos imediatamente. Além disso, ainda segundo a proposta, os usuários podem não se sentir seguros para receber os técnicos responsáveis pela desinstalação e instalação de equipamentos, em especial quando se trata de pessoas pertencentes a um grupo de risco, defende a agência.

“Tal período se mostra adequado tanto para a migração dos usuários da outorga extinta para outras Prestadoras, quanto para proporcionar tempo suficiente para a recolocação dos profissionais demitidos no mercado de trabalho”, avaliou a análise.

A empresa deverá ainda notificar seus usuários sobre o encerramento das atividades relativas ao Serviço de TV a Cabo e a possibilidade de resolução contratual sem cobrança adicional de multa ou eventuais acréscimos.

A outorga do Serviço de TV a Cabo foi conferida para a empresa em 19 de dezembro de 2001, pelo prazo de 15 anos. O Contrato de Concessão foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 8 de fevereiro de 2002, portanto, o vencimento de tal outorga se deu em 8 de fevereiro de 2017.