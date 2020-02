Anatel aprova consulta pública sobre migração da telefonia fixa

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A proposta, do conselheiro Emmanoel Campelo, inclui a metodologia do cálculo referente à valoração dos bens reversíveis

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou ontem, 6, também a proposta de regulamento sobre a migração das concessionárias de telefonia fixa para o regime de autorização. No material está a metodologia do cálculo referente à valoração dos bens reversíveis que devem ser convertidos em investimentos em banda larga.

A proposta da agência inclui as minutas da resolução que vai aprovar o futuro Regulamento de Adaptação das Concessões do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) para Autorizações; dos Termos de Autorização de Serviços; da metodologia de cálculo do saldo da adaptação; e do Regulamento de Adaptação. A consulta pública durará 45 dias.

Os atuais contratos de telefonia fixa vencem em 2025. Pelos termos, as operadoras que decidirem migrar deverão reverter o saldo de investimento previsto em telefonia fixa para infraestrutura de banda larga. As operadoras poderão decidir se querem ou não mudar de regime de outorga seis meses após a aprovação do regulamento.

As linhas gerais da proposta do relator da matéria, conselheiro Emmanoel Campelo, foram mantidos. Entidades ameaçam ir à Justiça se a Anatel não fizer a avaliação dos bens, conforme determinou o Tribunal de Contas da União, com base em seu valor patrimonial.

Além da metodologia de cálculo dos bens reversíveis, a proposta inclui o ônus da empresa como concessionária (2% da receita bruta a cada dois anos) e o cálculo do fator X (ganhos de produtividade repassados em benefício do consumidor); e o saldo das revisões de obrigações previstas nas mudanças do Plano Geral de Metas de Universalização, especialmente aqueles decorrentes do PGMU III (vigente até 2016) para o PGMU IV (vigente hoje), mas também as desonerações anteriores, além das metas de backhaul.