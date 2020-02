Anatel aprova a fusão entre AT&T/Sky e TimeWarner

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)



O Conselho Diretor da Agências Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou hoje, 6, por 3 x 2 votos, a declaração de regularidade da fusão entre a operadora AT&T, dona da Sky Brasil, e a Time Warner, detentora dos canais de TV por assinatura HBO, CNN, entre outros, já rebatizada para Warner Media. Com a decisão, o órgão regulador vai contra pareceres da área técnica e da Procuradoria Federal Especializada que condenam a transação com o argumento de que fere a Lei do SeAC, cujo artigo 5º proíbe a propriedade cruzada entre produtores e distribuidores de conteúdo audiovisual.

O filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, chegou a postar um vídeo bastante controverso, no qual afirmava que se essa operação não fosse aprovada, os brasileiros passariam a ficar sem a opção de assistir “Game of Trones”, quando o debate se tratava de se estar ferindo ou não a atual Lei de TV paga, que explicita que “quem produz conteúdo audiovisual não pode distribuir”. Por três votos a dois (do presidente e vice, contrários à liberação do negócio) a compra foi autorizada.

A maior operadora norte-americana anunciou a aquisição do maior conglomerado de mídia norte-americano em outubro de 2016, por US$ 85, 4 bilhões. Em 2018, as agências estadunidenses aprovaram a operação sem restrições. No Brasil, o Cade também já se manifestou favoravelmente.

Na Anatel, havia a manifestação contrária ao negócio por parte da Procuradoria Especializada e por parte de seus técnicos, que já haviam emitido cautelar para que a AT&T desfizesse o negócio, o que representaria a venda da SKY.

Coube ao conselheiro Moisés Moreira dar o voto de minerva. Ele endossou os argumentos apresentados pelo relator da matéria, conselheiro Vicente Aquino, para quem a Lei do SeaC não poderia ser aplicada neste caso, visto que a Time Warner não tem representação no Brasil.

“Não está expressa na Lei do SeAC que a proibição de verticalização entre produtores e distribuidores atinge também empresas instaladas no exterior”, argumentou Moreira. “Não teria sentido o legislador democrático aprovar tratamento desfavorável para empresas brasileiras”, rebateu o presidente da Anatel, Leonardo Euler de Morais, vencido juntamente com o conselheiro Emmanoel Campello, para quem a decisão é inconstitucional justamente por favorecer empresas sediadas no exterior em detrimento das nacionais.

O único consenso confirmado na reunião foi a recomendação apresentada pelo conselheiro Carlos Baigorri de que é preciso uma mobilização junto ao Congresso Nacional para alterar Lei do SeAC, especialmente o artigo 5º que veda a propriedade cruzada. Há oito projetos em andamento no Congresso, todos apresentados no segundo semestre de 2019, quando surgiu um movimento governista a favor da AT&T.

No ano passado, a Anatel fez gestões no Senado a favor de alterações na legislação. Um dos resultados foi a apresentação projeto de lei 3832, de autoria do presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, senador Vanderlan Cardoso (PP-GO), que elimina proibição de propriedade cruzada. A matéria está parada por pressão de empresas de TV que temem o avanço dos sites de streaming.