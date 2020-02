Americanet reformula portfólio

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A operadora Americanet anunciou nesta semana novos planos de internet fibra, telefonia fixa e móvel para pessoas físicas.

“Atualizamos o nosso portfólio de produtos, reposicionamos algumas ofertas e complementamos outras com novos serviços agregados”, declara Renan Torres, diretor comercial da Americanet.

Ao todo, são quatro planos com Internet Fibra e quatro planos de Telefonia Móvel. São eles:

– Internet Fibra e Combos

01. Plano IP Fibra: contempla internet fibra com 200 Mega de velocidade;

02. Combo Você: oferece internet fibra 200 Mega, mais um chip com 10GB de dados, fale à vontade para fixo e móvel para qualquer operadora do Brasil e SMS ilimitado;

03. Combo Família: oferece internet fibra 200 Mega, mais três chips com 10GB de dados cada um, fale à vontade para fixo e móvel para qualquer operadora do Brasil e SMS ilimitado;

04. Combo Família Total: oferece internet fibra 200 Mega, mais três chips com 10GB de dados cada um, 1 linha de telefone fixo fale à vontade para fixo e móvel para qualquer operadora do Brasil e SMS ilimitado.

– Internet Móvel:

Os planos de celular agora são divididos em quatro franquias: 30GB, 10GB, 8GB e 6GB, (com valores que variam de R$ 59,90 até R$ 199,90). Todos os planos, independente da franquia de internet, possuem ligações ilimitadas para fixou ou móvel de qualquer operadora do Brasil, velocidade 4G e cobertura nacional. Os planos com as franquias de 30GB e 10GB de dados, ainda contam com o benefício exclusivo de Roaming internacional com o diferencial de não ter custo adicional e sem a necessidade de ativação para novos clientes com cobertura para mais de 100 países e SMS ilimitado.

Todos os planos e serviços de internet fibra da Americanet para pessoas físicas já estão disponíveis nas cidades em que a empresa atua e os planos para celular estão disponíveis em todo o território nacional. (Com assessoria de imprensa)