American Tower vai expandir rede de fibra em Minas Gerais

A American Tower, operadora e desenvolvedora de infraestrutura multicliente, anunciou hoje, 7, a expansão de sua rede de fibra óptica neutra em Minas Gerais. Neste ano, a ampliação da cobertura de rede vai abranger 15 novas localidades, das quais seis já estão em operação, são elas: Felixlândia, João Pinheiro, Paracatu, Paraopeba, Passa Quatro e Sacramento. Estas novas rotas de backbone somadas ao crescimento de cobertura de rede nas cidades já representam mais de 17 mil km de rede óptica construída.

“Essa expansão representa um aumento significativo de resiliência da rede, considerando a realização de projetos que aumentam o número de localidades com a proteção do backbone de longa distância”, afirma Abel Camargo, Vice-Presidente de Estratégia e Novos Negócios da American Tower do Brasil.

A multinacional fornece um serviço de conectividade de alta qualidade, desde que adquiriu os ativos de rede da Cemig e investiu significativamente em sua operação, expansão de capacidade e cobertura. A capilaridade da rede óptica ATC abrange cidades que totalizam mais de 90% do PIB de Minas Gerais para oferecer conectividade consistente e infraestrutura de acesso à internet, o que reforça seu compromisso de investimentos de longo prazo no Brasil.

“Combinamos nossas soluções para fornecer uma plataforma completa de infraestrutura de conectividade e, assim, permitir que nossos clientes expandam suas operações”, finaliza Camargo. (Com assessoria de imprensa)