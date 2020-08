Amdocs adquire a Openet

A Amdocs, fornecedora de software e serviços para empresas de comunicação e mídia, anunciou a assinatura do contrato definitivo para adquirir a Openet, fornecedora líder mundial de tecnologias 5G de cobrança, políticas e nuvem. O valor pago foi de € 180 milhões.

O acordo entre as duas empresas permite que tecnologias abertas e centradas na rede da Openet possam ser entregues para os mais de 350 clientes provedores de serviços da Amdocs em todo o mundo. A Openet é uma empresa privada sediada na Irlanda, com escritórios nos EUA, Malásia e Brasil e uma base de clientes global.

“Juntamente com o time do escritório local da Openet no Brasil, a Amdocs fará o possível para garantir tecnologia de ponta nativa na nuvem para nossos clientes, permitindo que essa jornada para a nuvem e para o 5G seja simplificada e ainda mais eficiente”, afirma Clayton Cruz, General Manager da Amdocs para América Latina e Caribe. (Com assessoria de imprensa)