Amazon Prime Video poderá ser acessado pelo decodificador da Vivo

Os assinantes do serviço de streaming Amazon Prime Video vão poder acessar o app através do decodificador de TV paga da Vivo. A operadora é a primeira no país a oferecer tal forma de acesso ao serviço. A tele tinha integração semelhante com a Netflix desde 2018.

Segundo Marcio Fabbris, vice-presidente de B2C da Vivo, a integração com o Amazon Prime Video faz parte da estratégia da empresa em oferecer ir além do modelo tradicional de televisão por assinatura e colocando o Vivo Play como protagonista. Isso porque, lembra, também será possível ir para o serviço da Amazon a partir de link existente no app da Vivo para smartphones e tablets.

Como funciona

Nas semanas seguintes, de forma gradativa, a plataforma de TV e vídeo da Vivo será atualizada automaticamente para permitir que o cliente descubra títulos populares e séries originais disponíveis no Amazon Prime Video quando e onde quiserem, em qualquer tela, seja TV, smartphone, notebook ou tablet.

Para utilizar o Amazon Prime Video, basta o cliente acessar por meio do menu principal da tela de início do Vivo Play ou diretamente pelo canal 674. É necessário que os clientes já estejam cadastrados no serviço de streaming e tenham login e senha. Além de acessar diretamente pelo canal, os clientes também conseguem acessar ao conteúdo da plataforma pelo aplicativo do Vivo Play. (Com assessoria de imprensa)