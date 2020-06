Amazon está em negociação com a Bharti Airtel

Click to print (Opens in new window)

A Amazon está em negociações para comprar uma participação no valor de pelo menos US $ 2 bilhões na operadora de telefonia móvel indiana Bharti Airtel, conforme a agência de notícia Reuters.

O investimento proposto daria à Amazon uma participação de 5% com base no atual valor de mercado da Bharti. Dessa forma, impulsionaria a terceira maior empresa de telecomunicações da Índia, na tentativa de competir com a Reliance Jio.

“A Jio se transformou de uma operadora móvel pura em uma plataforma voltada para o consumidor, liderada pela tecnologia digital, e a Airtel pode fazer o mesmo”, disse uma das pessoas.

A Amazon ponderou várias opções de investimento, incluindo a compra de uma participação de 8 a 10%, disse uma segunda pessoa.

As negociações entre Bharti e Amazon estão em um estágio inicial e os termos do acordo podem mudar. Um acordo pode não ser alcançado, disseram duas das três pessoas ouvidas pela agência de notícias, que pediram para não ser identificadas devido às discussões confidenciais. Nenhuma das empresas se manifestou.

Interesses

As discussões entre Amazon e Bharti destacam a atração da economia digital da Índia por gigantes da tecnologia nos EUA. Em abril, o Facebook anunciou o investimento de US$ 5,7 bilhões na Jio Platforms. Atualmente, a companhia lidera o setor no país.

A Amazon considera a Índia como um mercado em crescimento crucial, onde já investiu US$ 6,5 bilhões para expandir sua presença no comércio eletrônico. (Com agências internacionais)