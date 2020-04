Amazon Detective da AWS já está disponível em SP

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Já está disponível em São Paulo, o serviço Amazon Detective, da Amazon Web Service (AWS), que facilita aos clientes a realização de investigações mais rápidas e eficientes sobre problemas de segurança em suas cargas de trabalho da AWS. O Amazon Detective coleta automaticamente dados de log dos recursos de um cliente e usa aprendizado de máquina (machine learning), análise estatística e teoria dos gráficos para criar visualizações interativas que ajudam os clientes a analisar, investigar e identificar rapidamente a causa raiz de possíveis problemas de segurança ou atividades suspeitas.

Não há cobranças adicionais ou compromissos iniciais necessários para usar o Amazon Detective, e os clientes pagam apenas pelos dados ingeridos dos registros de fluxo da AWS CloudTrail, Amazon Virtual Private Cloud (VPC) e descobertas do Amazon GuardDuty. Para começar a utilizar o Amazon Detective.

Quando os clientes enfrentam um problema de segurança, como credenciais de usuário comprometidas ou acesso não autorizado a um recurso, as equipes de segurança devem conduzir uma investigação para entender a causa, avaliar o impacto e determinar as etapas da correção. Antes que uma investigação possa começar, os clientes devem primeiro coletar e combinar terabytes de dados potencialmente relevantes dos sistemas de monitoramento de rede, aplicativos e segurança e disponibilizá-los de uma maneira que permita que seus analistas possam deduzir anomalias relacionadas.

Para explorar os dados, os analistas contam com cientistas e engenheiros de dados para fazer perguntas aparentemente simples como “isso é normal?” em modelos matemáticos e consultas que podem ajudar a produzir respostas. Os clientes geralmente criam painéis personalizados que os analistas usam para validar, comparar e correlacionar os dados para chegar a suas conclusões. As equipes de segurança devem restabelecer continuamente as linhas de base do comportamento normal, entender novos padrões de atividade e revisar as configurações de aplicativos à medida que recursos, contas e aplicativos são adicionados ou atualizados em um ambiente. Essas tarefas complexas e demoradas interferem na capacidade das equipes de segurança de investigar e responder rapidamente a problemas de segurança.

O Amazon Detective ajuda as equipes de segurança a conduzir investigações mais rápidas e eficazes. Depois de ativado com alguns cliques no AWS Management Console, o Amazon Detective começa a refinar e organizar automaticamente os dados das descobertas do AWS CloudTrail, Amazon VPC Flow Logs e Amazon GuardDuty em um modelo gráfico que resume os comportamentos e as interações de recursos observados no ambiente da AWS do cliente.(Com assessoria de imprensa)