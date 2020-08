Algar Telecom fatura R$ 260 milhões ao ano com franquias

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Companhia inicia projeto para levar franquia a cidades do Centro-Sul e do Nordeste.

A operadora mineira Algar Telecom anunciou hoje, 11, que atingiu faturamento anual de R$ 260 milhões apenas com franquias, o que representa 23% da receita de varejo do grupo.

A iniciativa da empresa neste modelo de negócio começou em 2017, com lançamento da unidade. Em 2018 foi fechado o primeiro contrato. Desde então, as franquias da empresa já se espalharam por 74 localidades na área de concessão, o que representa a ocupação de 100% dos primeiros “clusters” definidos pela companhia para franquias.

Em junho, a empresa iniciou a segunda fase do projeto, com definição de novas áreas para ocupar com franquias. E assinou contrato da primeira cidade da expansão, Sorocaba (SP).

O planejamento é, nos próximos cinco anos, avançar para praticamente todos os estados das regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste, priorizando as cidades atendidas pelo backbone da Algar Telecom.

Haverá também parceria de MVNO para a oferta de celular, assim como parceria para TV por assinatura, dando acesso a um portfólio completo de serviços de varejo.

Para ser um franqueado o interessado precisa ter capacidade para investir a partir de R$ 3,5 milhões. A operadora espera atrair pequenos provedores de internet (ISPs) e empreendedores de telecom para o modelo.