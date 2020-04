Alerta da OMS no WhatsApp já está em português

Click to print (Opens in new window)

A Organização Mundial de Saúde anuncia o lançamento do Alerta de Saúde da OMS no WhatsApp em português a partir de hoje, 6 . Lançado inicialmente em inglês no último mês, o serviço gratuito foi desenvolvido para responder a perguntas sobre o Coronavírus e fornecer informações rápidas, confiáveis e oficiais 24 horas por dia. O serviço também ajuda nas tomadas de decisão do governo, fornecendo os números atualizados e um relatório da situação.

Para contatar o Alerta de Saúde da OMS, basta salvar o número +41 79 893 1892 na agenda de contatos do telefone e, em seguida, enviar a palavra ‘Oi’ em uma mensagem no WhatsApp para começar. Pelo WhatsApp Web, o acesso pode ser feito pelo link https://wa.me/ 41225017735?text=oi. O serviço responde a uma série de solicitações e será atualizado diariamente com as últimas informações. Desde que as pessoas tenham utilizado recentemente o serviço, a OMS também poderá enviar atualizações diretas.

Você também pode visitar o Hub de informações do Coronavirus do WhatsApp em whatsapp.com/coronavirus e clicar no link da OMS na página inicial para abrir um bate-papo com o Alerta de Saúde da OMS, se o WhatsApp estiver instalado. O Alerta de Saúde da OMS fornece informações oficiais sobre diversos tópicos incluindo como se proteger de infecções, conselhos para viagens e desmistificação de mitos sobre o coronavírus.

Ministério da Saúde

Assim como a OMS, o Ministério da Saúde também conta com um número de WhatsApp para esclarecer dúvidas e manter a população e profissionais de saúde informados a respeito do coronavírus. A ferramenta conta com orientações sobre a doença, sobre o tratamento e até protocolo de atendimento para profissionais dos postos de saúde.