Agrotic: cinco dias sobre inovação no agrobusiness brasileiro

O Agrotic 2020, evento promovido pelo Tele.Síntese e ESALQtec, todo virtual, que acontece entre os dias 14 a 18 de setembro, já conta com a confirmação de participação de renomados especialistas do setor agrário brasileiro. Recebe também dirigentes de empresas de tecnologia digital e de operadoras de telecomunicações.

O primeiro dia de debates, 14 de setembro, terá como tema de abertura a “ A inovação e os desafios globais da agropecuária”. A Mesa, moderada por Sérgio Barbosa, gerente Executivo da ESALQtec, conta com a participação de Cleber Oliveira, diretor de Inovação do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento; Marcos Sawaya Jank, professor sênior do INSPER Agro Global; e Matheus Ferreira, coordenador de Inovação do Senar.

No período da tarde, as operadoras de telecomunicações e empresas de tecnologia apresentam as suas soluções de conectividade de banda larga para as áreas rurais brasileiras. Já estão confirmados para essa Mesa Alexandre Dal Forno, head de Marketing Corporativo e IoT da TIM Brasil; Antônio Cesar da Silva Santos, gerente de Produtos IoT da Vivo e Eduardo Polidoro, Diretor de Negócios de IoT da Claro.

15 de Setembro

O segundo dia começa com o debate sobre o perfil atual do agricultor digital. Participam dessa Mesa, Fabio Salvaia, especialista em agricultura de precisão da Coplacana e Joaci Medeiros, coordenador técnico do Instituto CNA. Essa Live é moderada por Otávio Celidonio, coordenador do Agrihub Space.

Ainda no período da manhã haverá as apresentações de Alexandre Dal Forno, head de Marketing Corporativo e IoT da TIM Brasil, que vai apresentar a estratégia da operadora para o agronegócios e de Valéria Duarte, gerente de Produtos de Satélites da Embratel, que irá expor sobre os benefícios da tecnologia satelital para o agronegócio.

Depois do intervalo de almoço, o AGROTIC retoma as atividades para debater a Conectividade Rural Via Satélite. Moderada pelo ex-conselheiro da Anatel, Francisco Perrone, contará ainda com a participação de Bruno Henriques, diretor comercial da Viasat no Brasil, George Bem, CEO da InternetSat e Joeval Martins, gerente de Novos Negócios Latam da Hispamar.

16 de Setembro

As transformações digitais com a indústria 4.0 são o tema da primeira Mesa do Agrotic do dia 16 de setembro. Moderado por Uriel Rotta, sócio gestor da Stracta Consultoria e WBGI, o painel contará com a participação de André Koji Fukugauti, da Bayer AS CEAT; Fábio Marques, gerente de Novos Negócios da CCAB Agro; e Joel Soares Alves da Silva, diretor de Operações da Jalles Machado.

No período da tarde, serão debatidas novas propostas para a conectividade rural. A Mesa conta com a participação de Erich Rodrigues, diretor executivo da Interjato; José Roberto Nogueira, CEO da Brisanet; Moisés Moreira, conselheiro da Anatel; Paulo Cabestré, presidente da Trópico e Renato Bueno diretor de Novos Negócios da Nokia no Brasil (ConectarAGRO).

17 de Setembro

O quarto dia do AGROTIC mantém a ampla representatividade em suas mesas de debates. Pela manhã, o painel sobre as novas políticas públicas e de financiamento para o campo tem entre os confirmados Marilucia Dalfert, gerente de Crédito Rural da Sicredi; e Octaciano Neto, Industry Partner de Agronegócio na EloGroup.

A partir das 14h15minutos o novo painel irá tratar da captura e inteligência na análise de dados. Moderado por Marcos Nascimento Ferraz, presidente da AsbraAP, o painel conta com a participação de Anselmo Arce, sócio fundado e diretor de Relações Institucionais de Solinftec; Fabrício Lira Figueiredo, gerente de Desenvolvimento de Negócio em Agronegócio Inteligente do CPQD; Marcos Scalabrin, expert em agro e inovação; e com Pedro Noce, gerente de Inovação da Raizen.

18 de Setembro

O último dia do AGROTIC aborda dois outros importantes temas para o setor. Pela manhã, o tema será a agricultura de precisão. O painel, moderado pelo agropecuarista Bernhard Kiep, contará com a presença de José Paulo Molin, da Engenharia Agrícola da UFPel/Unicamp e Universidade de Nebrasca; com Leonardo Angeli Menegatti, da Inceres; e com Luciano Loman; diretor geral da Metos Brasil.

À tarde, os desafios da previsão climática estarão em debate. A Mesa, moderada por Felipe Pilau, da ESALq, contará com a presença de João Castro, gerente de Produto da Agroclima Pro; Pedro Leite Dias, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas e Silvio Steinmetz, da Embrapa Clima Temperado.

Pitchs de Start Ups

O AGROTIC traz ainda apresentação das mais inovadoras Start Ups recepcionadas pela ESALQ. No dia 17 de setembro, a partir das 11h15 minutos apresentam suas soluções as start ups ARPAC, Scicrop, DKRO, Sintecsys.

No dia 18 de setembro, no mesmo horário, é a vez das start ups FieldPRO, Wolk e Trace Pack

