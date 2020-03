Agromove renova plataforma que prevê queda de preço agrícola

Click to print (Opens in new window)

A start up Agromove, associada da ESALQtec, lançou recentemente uma plataforma inteligente para análise de mercado, compreensão da tendência e probabilidade de queda dos preços agrícolas.

O mapa de informações da plataforma é atualizado diariamente, permitindo a interação com as cotações do Boi Gordo, Milho e Soja. Pode-se comparar categorias bovinas e diferentes regiões. O programa permite obter a projeção da oferta, consumo e exportações atualizadas até o último mês encerrado.

Através da metodologia de Forças da Cadeia, são estimadas projeções de preços com bandas de confiança. Com dados do mercado internacional, a ferramenta aponta quando o Brasil está competitivo em relação aos concorrentes internacionais e qual a importância destes mercados na formação dos preços das commodities Milho, Soja e Carne Bovina. (assessoria de imprensa).