Afiliada da Globo contrata Eutelsat para distribuir conteúdo em banda C planejada

Frequência não é afetada pelo uso do celular em 3,5 GHz,. Segundo as empresas, a migração para cerca de 300 sites aconteceu em menos de 45 dias

A TV TEM, afiliada da TV Globo no interior de São Paulo, assinou um contrato plurianual com a operadora de satélites Eutelsat. Com isso, vai usar capacidade no satélite Eutelsat 65 West A para distribuir conteúdo em sua área de concessão.

A parceria permitiu que a TV TEM migrasse seus canais da banda C tradicional (3,7 GHz a 4,2 GHz) para a banda C planejada (4,5 GHz a 4,8 GHz) no satélite Eutelsat 65 West A. O uso da banda C planejada é defendido pela Eutelsat como alternativa à mitigação de interferências no IMT-2020 sobre a TV aberta transmitida por satélite (TVRO) ou à migração dos canais para a banda Ku.

A TV TEM cobre 318 municípios em uma região de 8,3 milhões de habitantes, cerca de 49% da população do interior do estado paulista. Para usar a banda C planejada, a emissora precisou substituir equipamentos e reapontar as antenas para a posição orbital 65ºO. Segundo as empresas, a migração para cerca de 300 sites aconteceu em menos de 45 dias.