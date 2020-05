Aeroporto de Brasília mede temperatura de 30 passageiros simultâneos

Click to print (Opens in new window)

A Hikvision, junto com a Inframérica, instalou a primeira solução termográfica para o Aeroporto Internacional de Brasília. A tecnologia é capaz de detectar a temperatura na superfície da pele de 30 pessoas ao mesmo tempo. O equipamento foi instalada no salão para Embarque Doméstico (voos dentro do Brasil).

As tecnologias de triagem de temperatura empresa são projetadas para a detecção de temperaturas na superfície da pele com o desígnio de realizar um crivo preliminar e rápido. O objetivo é fazer uma triagem prévia e rápida em locais de grande circulação. Porém, uma vez detectada qualquer anormalidade, o recomendado é que as pessoas sejam submetidas a dispositivos de medição clínica.

“Soluções para medição de temperatura são necessárias para prevenção e controle da situação crítica atual. Estas são parte de um processo utilizado nos aeroportos do mundo todo. Cada vez mais usual, esta solução possui tecnologia capaz de realizar a medição de temperatura de até 30 pessoas simultaneamente, com precisão de ± 0,3°C, além de emitir alertas em caso de suspeita de alta temperatura”, ressalta Alvaro Junior, diretor de Vendas da Hikvision no Brasil. (assessoria de imprensa).