Aeronáutica transfere tecnologia de veículo lançador para Avibrás

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

O Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) do Comando da Aeronáutica e o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) assinaram com a Avibrás contrato de transferência de tecnologia do fogute VSB-30, o veículo de maior sucesso no Programa Espacial Brasileiro, com 31 lançamentos bem-sucedidos.

Esse lançador for desenvolvido pelo IAE, ainda como resultado do acordo de cooperação entre o Brasil e a Alemanha, que em 2019 completou 50 anos. A partir desse acordo, a Avibras poderá industrializar e comercializar o foguete e adicionar aperfeiçoamentos tecnológicos para manter a o veículo competitivo internacionalmente.

O VSB-30 é lançado por sistemas de trilhos, estabilizado por empenas e possui indutores de rolamento que são acionados quando o veículo deixa os trilhos e que contribuem para a estabilidade durante o voo.

Este veículo possui 2 estágios a propulsão sólida e permite o transporte de cargas úteis científicas e tecnológicas de até 400 kg, até a altitude de 270 km e possibilita a realização de experimentos em ambiente de microgravidade durante 6 minutos.

Por essas características, o VSB-30 possui excelente aceitação no cenário internacional de veículos lançadores suborbitais e, a partir de hoje, se tornará pioneiro no processo de transferência de tecnologia espacial no Brasil.

O contrato de transferência de tecnologia do veículo Suborbital VSB-30 do IAE/DCTA para a AVIBRAS, tem como cláusulas principais: a disponibilização da tecnologia de fabricação e integração do primeiro e segundo estágio do Veículo Suborbital VSB-30, de forma não exclusiva, à empresas que atendam requisitos de habilitação, sem custo para o acesso a tecnologia, mas com pagamento de royalties caso a empresa venha comercializa-la.