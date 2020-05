Acionistas da Oi aprovam resultados de 2019 e remuneração de executivos

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Operadora vai pagar R$ 31 milhões pela rescisão contratual do ex-presidente do grupo, que deixou o posto em janeiro.

A Oi realizou hoje, 30, as assembleias gerais ordinária e extraordinária. Na pauta, a aprovação dos números da companhia obtidos em 2019, a ratificação dos nomes de dois novos conselheiros, e a remuneração do conselho de administração e da diretoria.

Todos os temas foram aprovados por maioria, embora tenham participado das assembleias detentores de 46,69% do capital social. Eles aprovaram a posse de Claudia Woods e Armando Luis Netto no conselho de administração com 99,94% dos votos.

O balanço patrimonial e a demonstração de resultados de 2019 fora avalizada por 99,98% dos participantes. Também concordaram com o registro de prejuízo para o período.

Quanto à remuneração dos executivos, ficou aprovada por 97,77% dos votos verba global para este ano de 2020 R$ 8,24 milhões para o conselho de administração; de R$ 69,61 milhões para a diretoria executiva, dos quais, R$ 38,41 milhões para remuneração dos diretores estatutários e R$ 31,19 milhões para o pagamento das rescisões contratuais do ex-presidente da companhia.

Também foi rerratificada, com 99,14% dos votos, a remuneração dos executivos referente ao ano passado. Neste caso, a companhia foi autorizada pelos acionistas a elevar o gasto de R$ 59,88 milhões para R$ 64,45 milhões, também em função de rescisões contratuais, uma vez que houve a saída do diretor financeiro. O montante inclui ainda a remuneração da diretoria e o fixo do conselho.