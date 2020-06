Acessos à plataforma de cursos online do Instituto TIM crescem 200%

O ensino a distância contabiliza números recordes durante a pandemia de Covid-19. Com o TIM Tec não foi diferente: a plataforma do Instituto TIM registrou aumento de 200% no número de acessos no primeiro quadrimestre do ano, na comparação com o mesmo período de 2019. A iniciativa foi incluída na plataforma Aprendendo Sempre, coalizão com diversas organizações da sociedade civil para oferecer cursos online gratuitos, selecionados por especialistas.

O TIM Tec nasceu em 2013 e se consolidou como uma importante ferramenta virtual de educação tecnológica. Por ser baseada em software livre, pode ser utilizada por qualquer interessado ou também instalada de forma autônoma em escolas, universidades e coletivos. Em abril, a plataforma registrou a maior procura da sua história. Um dos cursos mais acessados foi o de produção de vídeos educacionais para a web, que auxilia a capacitação de professores para ensino a distância. Também se destacaram os conteúdos de introdução à lógica de programação, HTML5 – introdução ao front-end, sete lições para produção de textos e programação de games.

A inclusão do TIM Tec na iniciativa Aprendendo Sempre permite que ainda mais pessoas conheçam o projeto. Criada por mais de 30 institutos e fundações ligadas à educação, a ferramenta traz recursos gratuitos para apoiar professores, gestores, famílias e alunos nesse momento de paralisação das escolas e universidades em todo o Brasil, com soluções por etapa de ensino e área de conhecimento, atividades práticas, videoaulas e até dicas de rotinas de estudo.

Para entrar diretamente no TIM Tec e conhecer os 30 cursos disponíveis, basta acessar o site cursos.timtec.com.br. Já os interessados em navegar no Aprendendo Sempre devem acessar o portal pelo endereço aprendendosempre.org.