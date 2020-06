Accenture firma acordo de aquisição da Sentelis

A Accenture firmou, hoje, 23, um contrato para adquirir a Sentelis, uma empresa de consultoria e engenharia de dados. Com sede na França, a organização é especializada em design e dimensionamento de dados e recursos de inteligência artificial (IA). Desse modo, a Sentelis se uniu à Accenture Applied Intelligence e complementou seu foco em ajudar os clientes a criar a estratégia e a base de dados certas para industrializar a inteligência artificial em seus negócios.

“Hoje, as empresas inteligentes estão adotando e buscando a transformação digital para equilibrar a inovação e a industrialização em grande escala. Uma empresa inteligente deve ser construída em torno de uma mistura de plataformas digitais, com dados e IA no centro “, disseram Isabelle Regnier e Jean-Baptiste Ceccaldi, respectivamente diretora executiva e presidente da Sentelis.

De acordo com a companhia, a combinação da experiência no setor da Sentelis, particularmente em serviços financeiros e varejo, com a sua experiência em iniciativas globais de IA em larga escala e engenharia de machine learning forneceria serviços de ponta a ponta para o mercado europeu.

Mercado impulsionado por dados

Com foco na industrialização da IA e das tecnologias de big data, a Sentelis possui mais de 50 profissionais. O que inclui desde consultores, arquitetos até engenheiros de dados e IA. Desde a sua fundação em 2011, ajudou clientes como algumas das maiores empresas francesas, projetando e dimensionando arquiteturas centradas em dados.