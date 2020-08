Accenture compra empresa brasileira de ServiceNow

A Accenture anuncia a aquisição da Organize Cloud Labs, primeira empresa parceira na categoria Elite da ServiceNow na América Latina. A operação fortalece a ampla gama de ofertas de tecnologia da Accenture, além do profundo conhecimento em estratégia, migração, implementação e gerenciamento de cloud .

Juntas, a Accenture e a Organize Cloud Labs oferecem aos clientes acesso à experiência no mercado local para promover inovação e transformação dos processos e das infraestruturas existentes. Com isso, as empresas encontram respostas às necessidades do usuário final no processo de sua transformação digital. A Organize Cloud Labs reúne um dos maiores números de certificações na plataforma ServiceNow na região. Esses profissionais se unem agora à prática global ServiceNow da Accenture.

“Esta aquisição aumenta nossa liderança na América Latina e fortalece a Accenture como líder global do ecossistema de ServiceNow”, comenta Leonardo Framil, presidente da Accenture para o Brasil e América Latina. “A Organize Cloud Labs acelera nossa estratégia de crescimento em ServiceNow, combinando conhecimento de indústria com especialização em nuvem.”

PUBLICIDADE A plataforma ServiceNow permite às organizações gerenciar fluxos de trabalho digitais para o crescimento dos negócios com processos dinâmicos e simplicados, permitindo que acelerem a transformação digital e fortaleçam a experiência de funcionários e dos clientes.

Com a aquisição, a Accenture aumenta seu portfólio regional de serviços de consultoria em user experience e de soluções ServiceNow, como provas de conceito, design e planejamento de implementação e assistência, compondo uma oferta de serviços personalizada e completa.

A aquisição também permite à Accenture expandir seu programa de treinamento e workshops personalizados para profissionais e clientes das plataformas ServiceNow.

Desde sua fundação em 2014, a Organize Cloud Labs já atuou em mais de 50 projetos implementados com índice de satisfação dos clientes de 9.6 de 10, pelo sistema de avaliação da ServiceNow.