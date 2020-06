Abin pediu ao Serpro dados e fotos das CNHs, diz Intercept

Click to print (Opens in new window)

A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) solicitou ao Serpro dados dos mais de 76 milhões de cidadãos que possuem carteira nacional de habilitação, a CNH. A informação é do site Intercept Brasil, que teve acesso a documentos de pessoas envolvidas na negociação desse banco de informações. Nome, endereço, filiação, telefone, dados dos automóveis e foto dos condutores estão entre os dados solicitados pela agência.

De acordo com o material, em novembro de 2019 havia mais de 76 milhões de carteiras no Brasil (36% da população) e 1,5 milhão de novas permissões são emitidas mensalmente, o que obriga a atualização dos dados a cada mês. Segundo o estatuto da Abin, sua função é informar o presidente da República com assuntos de interesse nacional. O que não inclui a CNH dos brasileiros.

Os dados são extraídos do Renach, Banco de Imagens do Registro Nacional de Condutores Habilitados, que fica a cargo do Denatran. Os funcionários envolvidos no repasse de dados contaram que o projeto começaria em maio de 2020, com duração de um ano, a um custo de pouco mais de R$ 330 mil.

A Abin disse ao Intercept que “A obtenção, a integração e o compartilhamento de bases de dados são essenciais para o funcionamento da atividade de inteligência”. De acordo com a Agência, “obedece o decreto 10.046/2019 que trata sobre o compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal”. Entretanto, este decreto não cita atividades de inteligência.

O Serpro respondeu ao portal que não pode se manifestar acerca das demandas dos clientes, por força dos contratos firmados. Disse ainda que observa a Lei Geral de Proteção de Dados, “cuja estrita observância em nenhuma medida atenta contra o sigilo de dados de quem quer que seja”. Mas essa ainda não entrou em vigor.