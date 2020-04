Abeprest defende maior flexibilidade dos bancos durante a pandemia

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Associação Brasileira de Empresas de Soluções de Telecomunicações e Informática (Abeprest) cobra a bancos privados nas negociações com as empresas, nessa crise do COVID-19. Segundo a entidade, de maneira insensível, quando as empresas estão mais precisando de recursos financeiros, os bancos privados estão dificultando cordos financeiras e aumentando suas taxas de juros.

A associação também pede maior criatividade no recolhimento de tributos como forma de preservar empregos e empresas na crise. Segundo a entidade, os governos municipais, estaduais e federal ainda estão tomando medidas muito tímidas para flexibilizar o recolhimento de tributos das empresas. E cobra ações mais fortes e criativas para o recolhimento do ISS, ICMS, IPI, INSS, FGTS, PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, dentre outros.

A Abeprest tem 45 associadas que possuem, somadas, um contingente de 55 mil colaboradores distribuídos por todo Brasil. São essas empresas e profissionais que prestam serviços de engenharia de telecomunicações para todas as operadoras fixas e móveis do país, que implantam e dão manutenção em todas as redes de internet, dados e telefonia.

Desde o início da crise do Coronavírus no Brasil, quando surgiu o primeiro caso (26/02) no país, todas as nossas preocupações e ações voltaram-se para a proteção da saúde da população, bem como maneiras de viabilizarmos a manutenção de empregos e a sobrevivência das empresas, sustenta a associação.

A entidade ressalta que são necessárias outras ações, que devem partir não só dos poderes municipais, estaduais e federais, como também deverão vir dos bancos, operadoras fixas e celulares, Sharings, ISP´s, fabricantes e utilities, ou seja, de toda a cadeia produtiva, como se fosse uma engrenagem. As ações consideradas essenciais pela entidade, além da flexibilização da cobrança de impostos são: