TV paga encolhe como nunca em 2019 e retoma patamar de 2012

A mercado de TV por assinatura brasileira enfrentou uma retração drástica no ano de 2019, como nunca se viu. Embora desde 2015 o segmento perca clientes, no ano que passou houve o cancelamento de 1,72 milhão de assinaturas, uma retração de 9,82%. Em 2018, 2017 e 2016 os tombos foram de, em média, 3%, por exemplo.

Com isso, no fim de dezembro de 2019, havia no país 15,79 milhões de clientes desse tipo de serviço – quase o mesmo número registrado em outubro de 2012, quando as perspectivas eram apenas de expansão desenfreada pelos anos seguintes.

Os dados são públicos e foram divulgados nesta semana no portal de Acessos da Anatel. Os motivos por trás da retração na TV paga são vários. A maior queda se deu entre clientes que usam sistemas satelitais, conhecidos por DTH. Tal modelo é explorado por Sky, Claro e Oi, e tem clientes remanescentes na Telefônica. A base de usuários dessa tecnologia encolheu 15,26% e resultou em 1,45 milhão de desativações, ou seja, 84% de todos os desligamentos registrados no ano.

As empresas que operam no segmento costumam explicar a retração no DTH pela crise econômica no Brasil, o que levou as famílias a reverem gastos e preferirem investir em banda larga fixa, abrindo mão da TV paga por satélite. Há também pressão vinda de serviços de streaming, o desinteresse por serviços que não venham com o combo, e incentivo das empresas para migrar clientes a novas tecnologias, como a fibra (FTTH), além da expansão da pirataria.

Competição

A Sky, que tem a maior base de clientes em DTH, foi a que mais desconectou assinantes dessa tecnologia em 2019: 590 mil. Seguida pela Claro (300 mil) e pela Telefônica (371 mil). Esta última começou a desinvestir na TV por satélite ainda em 2016, quando tinha 1,54 milhão de acessos DTH, e hoje apenas mantém aqueles clientes que não querem abrir mão de seus contratos ou migrar para opções de FTTH. Assim, terminou dezembro com 606,3 mil acessos na tecnologia.

A fibra, aliás, vou a única tecnologia a ganhar clientes. Passou de 616,57 mil em dezembro de 2018, para 903,71 mil em dezembro de 2019, com a Vivo concentrando 713,1 mil desses acessos. Seguida por empresas de pequeno porte, com 129,68 mil, e a Oi, com 60,93 mil.

A lista das maiores operadora de TV paga do Brasil segue inalterada, apesar do encolhimento. A Claro continua líder, com 7,77 milhões de acessos. É seguida pela Sky, que tem 4,69 milhões. O terceiro lugar é ocupado pela Oi, com 1,52 milhão de clientes. E o quarto, pela Vivo, com 1,32 milhão. Empresas de pequeno porte detinha 492 mil acesso ao final de 2019.

Em termos de participação de mercado, significa que a Claro, com 49,2%, e a Sky, com 29,7%, dominavam o setor. A Oi tinha 9,6% de fatia, enquanto a Vivo possuía 8,4%.