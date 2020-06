Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Eduardo Ricotta, presidente da Ericsson do Brasil e Cone Sul da América Latina

Live tudo sobre o 5G. Realizada no dia 18 de maio de 2020. Eduardo Ricotta, presidente da Ericsson do Brasil e Cone Sul da América Latina. A 5G vai impactar todos os setores da economia, mas para a tecnologia chegar no Brasil, precisa ultrapassar muitos desafios

