5G avança no mundo e na América Latina, apesar de adiamentos

De acordo com a 5G Americas, a associação que representa operadoras e fabricantes de equipamentos de rede 5G e LTE nas Américas, o número de conexões e redes 5G manteve o ritmo de expansão durante a pandemia de Covid-19 no mundo. Mesmo na América Latina, onde vários países, Brasil incluído, adiaram a realização de leilões de espectro, houve adição de usuários.

“Os problemas logísticos no mundo inteiro levaram à falta de dispositivos e, consequentemente, crescimento negativo do número de assinantes móveis e adoção menor de novas tecnologias. Todos os processos de alocação de espectro devem sofrer atrasos e nenhuma nova rede deve ser lançada nesse período até a situação normalizar”, afirma José Otero, vice-presidente da 5G Americas para a América Latina e o Caribe. Por enquanto, há redes 5G lançadas apenas em Porto Rico, Ilhas Virgens, Trindade & Tobago, Suriname e Uruguai.

Apesar desse cenário, a expectativa é que a região termine o ano com 270 mil usuários de 5G. No momento, tem apenas 3 mil, o que é pouco, mas alta de 142% em relação ao final de 2019. A projeção é da consultoria Omdia. Esse crescimento deve acontecer com a flexibilização do isolamento social e chegada de terminais mais baratos ao mercado no próximo semestre.

Segundo os dados levantados pela empresa, a 5G tinha mais de 63,6 milhões de conexões no mundo inteiro no primeiro trimestre de 2020. Significa crescimento de 308,66% comparado com o trimestre anterior. Até o final de dezembro, serão 238 milhões de conexões 5G no mundo.