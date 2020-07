200 domínios têm relação com ataque ao Twitter

O Twitter recebeu nesta última quarta-feira, 15, um ataque cibernético que afetou diversas contas na rede social. Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama e Jeff Bezos foram algumas das vítimas. Os cibercriminosos tiveram acesso à algum componente da plataforma aparentemente relacionado a contas verificadas e conseguiram acessar esses perfis para divulgar mensagens falsas na tentativa de roubar criptomoedas, bitcoins, dos demais usuários. Isto, levou a empresa a bloquear as contas verificadas durante algumas horas.

“Estamos analisando outras atividades maliciosas que eles possam ter conduzido ou informações que possam ter acessado”, comunicou a empresa. De acordo com a Reuters, após o ataque, as ações do Twitter caíram quase 5%, e até o FBI participa das investigações sobre quem está por trás do ataque à plataforma.