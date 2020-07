Anatel defende uso de satélite e WiFi 6 para aumentar a conectividade no campo

Presidente da agência, no entanto, defende a alocação de recursos para uma política pública nesse sentido, que poderiam vir do Fust

Em reunião com representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA),o presidente da Anatel, Leonardo de Morais, afirmou que a designação de espectro para a cobertura satelital, inclusive para prestação de banda larga de alta capacidade, e o trabalho em curso com a tecnologia wi-fi 6, nas faixas de 5.925 a 7.125 GHz, contribuem para aumentar a oferta de conectividade no campo. Ele disse que várias medidas já foram tomadas nesse sentido, inclusive a de levar a telefonia móvel para todos os municípios brasileiros, concluída no ano passado.

Morais apresentou o histórico bem-sucedido de ações da Anatel em prol da ampliação dos serviços de telecomunicações, alinhadas às políticas públicas para o setor. Mas ressaltou que, para a realização da política de conectividade rural, são necessários recursos.

“É fundamental uma revisão legal para ampliar o escopo do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) para a universalização de temas relevantes, à exemplo da conectividade rural”, defende Morais. Ele apontou a enormidade de recursos já recolhidos para o fundo e que não formam utilizados.

O debate tratou também do trâmite no Senado Federal do PL 172/2020, que propõe alterar a legislação do Fust para permitir a aplicação de seus recursos em outros serviços, inclusive o de telefonia móvel. A proposta prevê, ainda, o estabelecimento de um Conselho Gestor para administração do Fundo, com a participação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.(Com assessoria de imprensa)